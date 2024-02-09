В СМИ раскрыли суть прозвища нового главкома ВСУ Сырского

Назначенный президентом Владимиром Зеленским новый главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский среди украинских военнослужащих из-за больших потерь солдат получил такие прозвища как «Мясник» и «Генерал 200».
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