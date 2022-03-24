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Португалия сыграет с Северной Македонией в финале стыков ЧМ-2022

Определилась первая из трех финальных пар стыковых матчей ЧМ-2022. Сборная Португалии, обыгравшая Турцию (2:1), встретится с Северной Македонией, которая одержала победу над Италией (1:0).

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