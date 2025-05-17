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Реалика

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ЦБ снизил размер годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора с 20 млн до 12 млн рублей

﻿﻿Имущественный ценз — те же 12 миллионов рублей — не изменится. Директор Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека Михаил Мамута сообщил, что Центральный банк России снизил минимальный размер среднегодового дохода для квалифицированных инвесторов до 12 млн рублей с запланированных 20 млн рублей.

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