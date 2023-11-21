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Родион Мирошник: 10 лет назад закончился мирный период существования независимой Украины

Родион Мирошник: 10 лет назад закончился мирный период существования независимой Украины

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима, считать "майдан" не масштабной срежиссированной манипуляцией, а волеизъявлением украинского народа означает "проявлять чудеса политической близорукости".

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Комментарии
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Александр Батт
Когда закончатся украинцы, США пустят в расход поляков, словаков, чехов, прибалтов, молдаван и всю восточную окраину Европы, а затем и западную. Подключат Закавказье и Среднюю Азию. России надо разбомбить США. И весь мир успокоится.
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17 час.
владимир серегин
👍👍👍
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16 час.
Zainjka minina
Не штаты надо бомбить, а выловить всех жидов  в штатах и на Украине, и отправить их на НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА лет на сорок !!! Видно мало Моисей водил иъ по пустыне !!!
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55 мин.

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