По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима, считать "майдан" не масштабной срежиссированной манипуляцией, а волеизъявлением украинского народа означает "проявлять чудеса политической близорукости".
Родион Мирошник: 10 лет назад закончился мирный период существования независимой Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Батт
Когда закончатся украинцы, США пустят в расход поляков, словаков, чехов, прибалтов, молдаван и всю восточную окраину Европы, а затем и западную. Подключат Закавказье и Среднюю Азию. России надо разбомбить США. И весь мир успокоится.
Ответить
17 час.
владимир серегин
👍👍👍
Ответить
16 час.
Zainjka minina
Не штаты надо бомбить, а выловить всех жидов в штатах и на Украине, и отправить их на НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА лет на сорок !!! Видно мало Моисей водил иъ по пустыне !!!
Ответить
55 мин.
Свежие комментарии