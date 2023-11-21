Родион Мирошник: 10 лет назад закончился мирный период существования независимой Украины

Когда закончатся украинцы, США пустят в расход поляков, словаков, чехов, прибалтов, молдаван и всю восточную окраину Европы, а затем и западную. Подключат Закавказье и Среднюю Азию. России надо разбомбить США. И весь мир успокоится.

Zainjka minina

Не штаты надо бомбить, а выловить всех жидов в штатах и на Украине, и отправить их на НЕОБИТАЕМЫЕ ОСТРОВА лет на сорок !!! Видно мало Моисей водил иъ по пустыне !!!