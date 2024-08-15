Реабилитация нацистов в Германии: попытка переписать историю или восстановление справедливости? Ольга ВайленкоВ Германии разгорелся скандал, связанный с инициативой Министерства обороны страны по реабилитации ряда военных преступников времен Третьего рейха.
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