Подписка "Жильцы Premium"

💥 Рады объявить о запуске премиальной подписки для наших жильцов:➢ Можно парковаться во дворе➢ Стояк жильцов Premium больше не течёт➢ Количество пепельниц на эвакуационной лестнице увеличено до двух➢ Лифт остановится на вашем этаже, даже если едет вверх➢ Сокращение времени пути до метро в 3-4 раза при беге ➢ Консьерж отзывается на "Слышь" ➢ Пакет с мусором можно просто оставить у порога➢ Выбор мелодии дозвона до КПП➢ Возможность отключения электричества соседу с перфоратором (до 3-х часов)➢ Мы сами уберём за вашей собакой➢ Отсутствие рекламы в почтовом ящике ➢ Можно терять до 4-х пропусков в месяц➢ Дополнительный голос на собрании жильцов➢ Возможность удалить видео, как вы царапаете чью-то машину в 1080p➢ Французский балкон можно застеклитьСписок сервисов будет пополняться, пока не станет платным всё!Источник: Авторские мемы про недвижимость.