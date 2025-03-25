Самолёт из Лос-Анджелеса в Шанхай развернули из-за забывшего паспорт пилота

На борту находилось 270 человек. Повторный рейс совершался уже с новым экипажем.Воздушное судно "Боинг", принадлежащее авиакомпании United Airlines, которое следовало из Лос-Анджелеса в Китай, было вынуждено вернуться в аэропорт вылета после того, как обнаружилось, что один из пилотов забыл паспорт.