Полиция возбудила дело после попытки юношей выбить деньги из ливийца в Петербурге

Они просили парня вернуть долг в пять тысяч рублей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой») после того, как молодёжь в центре Петербурга избила ливийца из-за долгов.
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