В ремейке Silent Hill 2 разработчики изменили расположение врагов; Konami серьёзно н...

В ремейке Silent Hill 2 разработчики изменили расположение врагов; Konami серьёзно настроена на продление серииТем, кто играл в оригинальную Silent Hill 2 в 2001 году, может быть интересно, что может предложить предстоящий ремейк, помимо обновлённых визуальных эффектов.