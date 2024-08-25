В ремейке Silent Hill 2 разработчики изменили расположение врагов; Konami серьёзно н...

В ремейке Silent Hill 2 разработчики изменили расположение врагов; Konami серьёзно настроена на продление серииТем, кто играл в оригинальную Silent Hill 2 в 2001 году, может быть интересно, что может предложить предстоящий ремейк, помимо обновлённых визуальных эффектов.
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