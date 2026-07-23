У берегов Англии наконец заговорили русские пушки: Привет новому премьеру Британии

В Британии – нашем главном противнике на Украине – новые премьер и правительство. Уже сделаны первые заявления об отношениях с Россией, США, поддержке Киева: ничего не меняется! Появилась и реакция Москвы – саркастические комментарии и символические артиллерийские стрельбы в Ла-Манше в 40 морских милях от Плимута.