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Спички - не игрушка

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У берегов Англии наконец заговорили русские пушки: Привет новому премьеру Британии

У берегов Англии наконец заговорили русские пушки: Привет новому премьеру Британии

В Британии – нашем главном противнике на Украине – новые премьер и правительство. Уже сделаны первые заявления об отношениях с Россией, США, поддержке Киева: ничего не меняется! Появилась и реакция Москвы – саркастические комментарии и символические артиллерийские стрельбы в Ла-Манше в 40 морских милях от Плимута.

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Игорь
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