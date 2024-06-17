Курьер мошенников, похитивших у четверых крымчан 1 млн рублей, пойдёт под суд

В Симферополе перед судом предстанет курьер группы телефонных мошенников. Фото: Гала АмарандоПо версии следствия, молодой человек входил в группу лиц, занимавшихся хищением денежных средств у пенсионеров.
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