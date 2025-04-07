Тарифная война: сможет ли Трамп вернуть США экономическое величие

REUTERS/Carlos Barria Американский президент Дональд Трамп начал первую мировую тарифную войну. Он объявил о повышении пошлин на импорт товаров из 185 государств и еще почти 30 десятков территорий, где можно было регистрировать компании.
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