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В России проходит Неделя борьбы с раком молочной железы

В России проходит Неделя борьбы с раком молочной железы

С 12 по 18 октября 2026 года в России проходит Неделя борьбы с раком молочной железы. В Москве выстроена единая система по раннему выявлению этой болезни: она основывается на профилактике, ранней диагностике и лечению, об этом рассказал врач-онколог центра амбулаторной онкологической помощи многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Аббуд Абдулькадер на пресс-встрече, организованной при поддержке «Мосинформ».

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