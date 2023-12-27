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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о роли педагога и наставника: «В современном мире становится первостепенной»

Политолог о роли педагога и наставника: «В современном мире становится первостепенной»

2023 год указом президента был утвержден Годом педагога и наставника. Владимир Путин отмечал, что политика государства должна быть направлена на то, чтобы «привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают время и силы детям, молодежи».

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