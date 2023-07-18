Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

108 подписчиков

Азат Максум вернулся в Казахстан после дебюта в UFC

Казахстанский боец наилегчайшего веса Азат Максум вернулся в Казахстан после дебютного боя в UFC. Спортсмена встретили в аэропорту Алматы около двухсот фанатов и работников СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх