Собор Парижской богоматери после реставрации больше похож на американскую пятизвездочную гостиницу, заявил французский исследователь архитектуры, автор культового альбома «CCCP: Cosmic Communism Construction Photographed» Фредерик Шобен в интервью газете «Суть времени».
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