В IIHF оценили влияние Трампа на возвращение российского хоккея

Член совета Международной федерации хоккея (IIHF), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс высказался о влиянии нового президента США Дональда Трампа на возможное возвращение россиян.
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