Американцы напуганы, у них начался автоматический воинский учёт: русские на пороге

Ничего они не испугались, а мы все брякаем по барабанам,а они по Севастополю.Неужели не доходит,что инфраструктуру нужно уничтожить всю,от слова совсем.Чего бздим?Про Харьков совсем забыли?Пора,давно пора Солнцепеки выводить на линию огня все какие есть и заканчивать с хохлобандой вместе с иностранной помощью!

САША ЛЕПАЕВ

и скажи когда они испугались что то не заметно. ихние дроны у наших границ и мы ничего не предпринимаем к их уничтожениям. боимся а чего . шпионы у границ вот наверное они так напуганы.что украине выделяют деньги оружие которое убивает наших ребят и мирное население. наверное от испуга. что мы обещаниями их заговорим до смерти.