Американцы почему-то не беспокоились, когда их «миролюбивая» организация НАТО, в которой первая скрипка у США, приближалась к нашим границам, строили базы в соседних с нами государствах и начали войну с нами в 2014 году, используя украинцев как расходный материал.
Американцы напуганы, у них начался автоматический воинский учёт: русские на пороге
Комментарии
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СБ
Серж Брукс
Ничего они не испугались, а мы все брякаем по барабанам,а они по Севастополю.Неужели не доходит,что инфраструктуру нужно уничтожить всю,от слова совсем.Чего бздим?Про Харьков совсем забыли?Пора,давно пора Солнцепеки выводить на линию огня все какие есть и заканчивать с хохлобандой вместе с иностранной помощью!
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18 час.
САША ЛЕПАЕВ
и скажи когда они испугались что то не заметно. ихние дроны у наших границ и мы ничего не предпринимаем к их уничтожениям. боимся а чего . шпионы у границ вот наверное они так напуганы.что украине выделяют деньги оружие которое убивает наших ребят и мирное население. наверное от испуга. что мы обещаниями их заговорим до смерти.
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47 мин.
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