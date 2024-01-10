Суд оставил под арестом топ-менеджеров Гортранса

Начальник филиала «Автобусные перевозки» ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров и ведущий инженер материально-технического снабжения Дмитрий Фурсик останутся под стражей на время расследования уголовного дела о получении взятки.
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