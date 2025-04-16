Россиян предупредили о риске быть обманутыми из-за поздравлений с Пасхой

Праздничные периоды, такие как Пасха, всегда сопровождаются всплеском активности в мессенджерах и соцсетях: люди активно делятся поздравлениями, гифками и открытками, отметил в беседе с RT Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.