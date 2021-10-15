smi.today

1 646 подписчиков

Россиян предупредили о мошенниках в период переписи населения

Россиян предупредили о мошенниках в период переписи населения

Вероятнее всего, мошенники активизируются во время переписи населения, которая будет проводиться с 15 октября по 14 ноября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх