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Тренер "Ростова" Карпин рассказал, почему его команда проиграла "Краснодару"

Тренер "Ростова" Карпин рассказал, почему его команда проиграла "Краснодару"

Специалист считает, что его подопечные слишком много дают сделать соперникам возле своих ворот.Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча восьмого тура РПЛ с "Краснодаром" заявил, что его команда позволила сопернику создать много опасных моментов у своих ворот.

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