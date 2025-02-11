Смотревшие в СССР, вам слабо! Угадайте «Полосатый рейс» и еще 10 всенародно любимых советских комедий

Убедитесь, насколько хорошо вы не помните душевные комедии, которые смотрели миллион раз! фото: комический истерн «Белое солнце пустыни» (1969)Тест смешной, ситуация страшная: все эти фильмы были сняты во времена СССР киностудией «Ленфильм», старейшей в нашей стране (нет, страшиться еще рано), и сейчас над ней нависла угроза банкротства (вот теперь пора — пугайтесь!).