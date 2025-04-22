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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Канаева покинула тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева объявила об уходе из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике после десяти лет работы.

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