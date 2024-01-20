10 вещей для организации дома, которые помогут вам упорядочить своё пространство

Эти полезные организационные решения помогут вам навести порядок в вашем домеВы когда-нибудь задумывались, как ключи от машины оказались в холодильнике? Возможно, дело в том, что ваше жизненное пространство стало слишком беспорядочным, поскольку вы переходите на «новую норму», особенно если вы всё ещё работаете дома.