Новые спутники Starlink излучают в 30 раз больше радиопомех. И заглушают космические сигналы

Новые спутники Starlink создают 30-кратное увеличение радиопомех, мешая космическим исследованиямНедавно выведенные на орбиту спутники второго поколения Starlink, принадлежащие компании SpaceX, оказались источником серьезных проблем для астрономов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии