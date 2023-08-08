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  • Galina Adler
    По закону военного времени - Смерть врагам Отечества!Под Туапсе поймал...
  • Виктор Луговой
    ""Кстати, судя по комментариям их защитников, абу-бандиты поддерживают Украину, не исключено, что убийство было на эт...Под Туапсе поймал...
  • Эля Куратова
    Надо отменить мораторий на смертную казнь. И законы для таких ужесточить и судебные процессы показывать по ТВ, чтобы ...Под Туапсе поймал...

Под Туапсе поймали банду, которая забила насмерть ветеранов СВО

Под Туапсе поймали банду, которая забила насмерть ветеранов СВО

В Туапсинском районе 5 августа объявили план-перехват, когда нашли у реки в поселке Дедеркой два безжизненных тела.

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Комментарии
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ЭК
Эля Куратова
Надо отменить мораторий на смертную казнь. И законы для таких ужесточить и судебные процессы показывать по ТВ, чтобы весь народ видел этих мразей и другая сволота, чтобы знала, что просто так издеваться уже будет нельзя!!!
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14 мин.
Виктор Луговой
&quot;&quot;Кстати, судя по комментариям их защитников, абу-бандиты поддерживают Украину, не исключено, что убийство было на этой почве, хотя официальная версия — бытовой конфликт&quot;.&quot; (цы) Почему - &quot;абу-&quot;? Вроде не муслимы жыж, - армяне все четверо...
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2 мин.
Galina Adler
По закону военного времени - Смерть врагам Отечества!
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1 мин.

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