Под Туапсе поймали банду, которая забила насмерть ветеранов СВО

ЭК

Эля Куратова

Надо отменить мораторий на смертную казнь. И законы для таких ужесточить и судебные процессы показывать по ТВ, чтобы весь народ видел этих мразей и другая сволота, чтобы знала, что просто так издеваться уже будет нельзя!!!