Комиссия по депутатской этике во главе с Терешковой оправдала Гурулева за его слова об "уничтожении несогласных с Путиным"

ИА

ИринаА Ав

Полностью согласна! Но хотелось бы кое-что еще добавить. Во-первых, не стоило бы авторишке статеишки всех депутатов поголовно в одну кучу сваливать. Среди них, этих самых, по которым аффторишко статеишки скучать не собирается, есть такие, которые нашу Родину в данный момент защищают! Жизнью рискуют, пока аффтор в кнопочки пальцАми тыкает.Уберите уже этот набивший оскомину штамп про "нехороших депутатов", приелось, дешёвый ход. Второе, и главное: изолировать надо не депутатов, а тех, кто плесень (полностью согласна с Гурулёвым в определении) прикрывает, "крышует" возвращение в публичное пространство всех этих внезапно осознавших, временно бывших испуганными, высказывавшихся на эмоциях, т.е. публично оскорблявших наш народ, нашу страну, наших воинов, вот с этими и их "подопечными", согласна,только по-гурулевски! По ним наш народ точно скучать не будет. А то, глядишь, скоро опять подобное дане милохину будет лицом какого-нибудь серьёзного мероприятия, становясь навязанным примером для молодёжи. Кроме того автор пытается не очень искусно манипулировать приевшимися штампами, например, про 37 год. А кто из "присутствующих" был очевидцем? "Не видел, не читал, но осуждаю". Хватит уже пугать 37-м годом. Между прочим, в 41-м советский солдаты шли на смерть со словами про Родину и Сталина. А подобные "пугалки" - думаю, неактуальны сейчас, неактуальны как никогда. Время такое. Серьёзное.