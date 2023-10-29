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Комиссия по депутатской этике во главе с Терешковой оправдала Гурулева за его слова об "уничтожении несогласных с Путиным"

Комиссия по депутатской этике во главе с Терешковой оправдала Гурулева за его слова об "уничтожении несогласных с Путиным"

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Комментарии
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ИА
ИринаА Ав
Полностью согласна! Но хотелось бы кое-что еще добавить. Во-первых, не стоило бы авторишке статеишки всех депутатов поголовно в одну кучу сваливать. Среди них, этих самых, по которым аффторишко статеишки скучать не собирается, есть такие, которые нашу Родину в данный момент защищают! Жизнью рискуют, пока аффтор в кнопочки пальцАми тыкает.Уберите уже этот набивший оскомину штамп про &quot;нехороших депутатов&quot;, приелось, дешёвый ход. Второе, и главное: изолировать надо не депутатов, а тех, кто плесень (полностью согласна с Гурулёвым в определении) прикрывает, &quot;крышует&quot; возвращение в публичное пространство всех этих внезапно осознавших, временно бывших испуганными, высказывавшихся на эмоциях, т.е. публично  оскорблявших наш народ, нашу страну, наших воинов, вот с этими и их &quot;подопечными&quot;, согласна,только по-гурулевски!  По ним наш народ точно скучать не будет. А то, глядишь, скоро опять подобное дане милохину будет лицом какого-нибудь серьёзного мероприятия, становясь навязанным примером для молодёжи. Кроме того автор пытается не очень искусно манипулировать приевшимися штампами, например,  про 37 год. А кто из &quot;присутствующих&quot; был очевидцем? &quot;Не видел, не читал, но осуждаю&quot;. Хватит уже пугать 37-м годом. Между прочим, в 41-м советский солдаты шли на смерть со словами про Родину и Сталина. А подобные &quot;пугалки&quot; - думаю, неактуальны сейчас, неактуальны как никогда. Время такое. Серьёзное.
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1 д.
Анна Зареченская
Терешковой пора бы сидеть на пенсии и не выступать. Время ее ушло или хочет еще попиариться. А 450 депутатов нам не нужны, как раньше было в СССР: приехали на съезд, поработали и по домам в свои регионы. А сейчас эта куча людей получает огромные зарплаты и несут всякую охинею, чтобы видели их работу. Ничего они не решают, все делает сам президент, а они проводят в жизнь законы.
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1 д.
Игорь
Автор принадлежит к 20% гнили !? )))
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19 час.

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