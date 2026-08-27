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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуглас Сантос считает, что россияне и бразильцы близки по менталитету: «Люди открытые, гостеприимные, готовы помочь – это похоже на Бразилию. Быстро почувствовал себя здесь как дома»

Защитник « Зенита » Дуглас Сантос высказался о менталитете россиян и бразильцев. Бразилец, имеющий гражданство России, выступает за петербургский клуб с 2019 года.

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