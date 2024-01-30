В деле петербургского депутата-педофила появились новые эпизоды

Выяснилось, что он совращал детей через соцсети и делал интимные фотографии. Депутата муниципального образования МО «Ржевка», задержанного за совращение 12-летнего мальчика, заподозрили в аналогичных деяниях в отношении ещё нескольких детей, а также изготовлении порнографических снимков.
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