Трамп снова занялся переделкой географических названий

В четверг президент Трамп подписал указ об изменении названия озера Онтарио на озеро Америка, тем самым выполнив свою угрозу переименовать самое восточное из Великих озёр в рамках набирающей обороты торговой войны с Канадой.
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