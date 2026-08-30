"Бесконечно тянутся, десятки тел". Масштабное наступление. Расстрелян взвод. Худшая катастрофа на фронте – отваливается первая "крепость"

В Орехове штурмовые группы приблизились к центру, а после занятия Шевченковского попытка деблокирования захлебнулась.
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Блин, Царьград... Если уж генерируете картинку, проверяйте, чего там "нахудожничали". Что же у вас русский солдат с AR-кой бегает?!