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Царьград

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"Бесконечно тянутся, десятки тел". Масштабное наступление. Расстрелян взвод. Худшая катастрофа на фронте – отваливается первая "крепость"

"Бесконечно тянутся, десятки тел". Масштабное наступление. Расстрелян взвод. Худшая катастрофа на фронте – отваливается первая "крепость"

В Орехове штурмовые группы приблизились к центру, а после занятия Шевченковского попытка деблокирования захлебнулась.

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