Про Уродов и Людей!

Кто для нашего славного ВПР важнее - психически больной урод, врач "Скрой Помощи" или нормальный, вменяемый гражданин.
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Как спасти Россию от Путина?????????????????????????
Что такое ВПР? Писать статьи надо понятнее.
Ебанутый закон!
Раньше психи сидели в закрытых клиниках, а теперь у государства нет денег на их содержание.
Чего базар то подняли. Не прошло и двух суток, как все разрулили. Стрелок полностью оправдан и оружие ему отдали. Возможно даже и наградят
ВПР, это простите кто?
Вождь Прекрасный Россиян
или
Владимир Первый Радетель?
😊😜
Давно пора привести в порядок закон, и не считать применение оружия против агрессивных психически больных, с целью их обезвреживания, преступлением.