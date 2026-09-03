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Владимирские новости

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Во Владимирской области бензин подорожал до 80 рублей за литр

Во Владимирской области бензин подорожал до 80 рублей за литр

Средняя стоимость бензина во Владимирской области достигла 80,17 рубля за литр, при этом литр АИ-98 и выше стоит 102,63 рубля.

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