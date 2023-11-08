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Российские аграрии сообщили о 147 миллионах тонн собранного зерна

Российские аграрии сообщили о 147 миллионах тонн собранного зерна

На сегодняшний день российское сельское хозяйство показало результат в 147 миллионов тонн собранных зерновых культур, возможный экспорт может вырасти до 65 миллионов тонн за текущий сезон, сообщила в среду первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках «Сибирской аграрной недели» в Новосибирске.

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