Российские аграрии сообщили о 147 миллионах тонн собранного зерна

На сегодняшний день российское сельское хозяйство показало результат в 147 миллионов тонн собранных зерновых культур, возможный экспорт может вырасти до 65 миллионов тонн за текущий сезон, сообщила в среду первый замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в рамках «Сибирской аграрной недели» в Новосибирске.