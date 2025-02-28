Европейские лидеры поддержали Зеленского после его перепалки с Трампом

Европейские лидеры в большинстве своем выразили безоговорочную поддержку украинскому главе Владимиру Зеленскому после его публичной перепалки с президентом США Дональдом Трампов в Вашингтоне, куда украинская делегация приехала для подписания соглашения по минералам.
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