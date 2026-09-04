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Пронедра

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Путин о мобилизации в России заявил, что такого сценария нет

Путин о мобилизации в России заявил, что такого сценария нет

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке прямо ответил на один из самых острых вопросов последних недель — нужна ли стране новая мобилизация.

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