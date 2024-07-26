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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «МЮ» и победитель АПЛ с «Лестером» Симпсон завершил карьеру: «Я играл с Роналду и Руни – не мог такого представить даже в самых смелых мечтах»

Экс-защитник «МЮ» и победитель АПЛ с «Лестером» Симпсон завершил карьеру: «Я играл с Роналду и Руни – не мог такого представить даже в самых смелых мечтах»

37-летний футболист последний сезон провел в «Макклсфилде» из 7-8-го дивизиона Англии. Наибольшую известность Симпсону принесли выступления в составе «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является, «Ньюкасла» и «Лестера», с которым он в 2016 году выиграл АПЛ.

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