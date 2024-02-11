Как найти применение бабушкиному сервизу? Красивые примеры сервировки от декоратора

Надо оставить потомкам,если есть принцип охраны семейного и фамильного.Антиквары ценят.О потомках трудно судить.Могут пить вино из хрусталя старинного,импортного.Могут наливать кофе в кувшин из Ирана. Кувшину почти 100лет.

АМ

Алиса Майская

Автор, вообще, отличает "бабушкину" посуду от антикварной? Мельхиор и серебро, "кузнецовский" и "ломоносовский" фарфор - это не "бабушкина посуда, а, часто, пра-пра-пра-бабушкина. "бабушкина" посуда - это дешевые тарелки 80-х, (когда берегли и покупали то, что есть, т.к. не было вообще ничего), пользовались чем придется. Идиотизм юных писак просто поражает.