Что делать со старой вазой, блюдом или чайником, доставшимися по наследству? Как сочетать винтажную посуду с модными чашками и тарелками, чтобы стол не выглядел унылым? Спросили декоратора, есть ли смысл хранить такую посуду или проще от всего этого избавиться? Столовый винтажный фарфор — это прекрасная возможность разнообразить декор стола.
Как найти применение бабушкиному сервизу? Красивые примеры сервировки от декоратора
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Надо оставить потомкам,если есть принцип охраны семейного и фамильного.Антиквары ценят.О потомках трудно судить.Могут пить вино из хрусталя старинного,импортного.Могут наливать кофе в кувшин из Ирана. Кувшину почти 100лет.
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3 час.
АМ
Алиса Майская
Автор, вообще, отличает "бабушкину" посуду от антикварной? Мельхиор и серебро, "кузнецовский" и "ломоносовский" фарфор - это не "бабушкина посуда, а, часто, пра-пра-пра-бабушкина. "бабушкина" посуда - это дешевые тарелки 80-х, (когда берегли и покупали то, что есть, т.к. не было вообще ничего), пользовались чем придется. Идиотизм юных писак просто поражает.
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51 мин.
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