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Квартира, дом, дача

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Как найти применение бабушкиному сервизу? Красивые примеры сервировки от декоратора

Как найти применение бабушкиному сервизу? Красивые примеры сервировки от декоратора

Что делать со старой вазой, блюдом или чайником, доставшимися по наследству? Как сочетать винтажную посуду с модными чашками и тарелками, чтобы стол не выглядел унылым? Спросили декоратора, есть ли смысл хранить такую посуду или проще от всего этого избавиться? Столовый винтажный фарфор — это прекрасная возможность разнообразить декор стола.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Надо оставить потомкам,если есть принцип охраны семейного и фамильного.Антиквары ценят.О потомках трудно судить.Могут пить вино из хрусталя старинного,импортного.Могут наливать кофе в кувшин из Ирана. Кувшину почти 100лет.
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3 час.
АМ
Алиса Майская
Автор, вообще, отличает &quot;бабушкину&quot; посуду от антикварной? Мельхиор и серебро, &quot;кузнецовский&quot; и &quot;ломоносовский&quot; фарфор - это не &quot;бабушкина посуда, а, часто, пра-пра-пра-бабушкина. &quot;бабушкина&quot; посуда - это дешевые тарелки 80-х, (когда берегли и покупали то, что есть, т.к. не было вообще ничего), пользовались чем придется. Идиотизм юных писак просто поражает.
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51 мин.

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