ВСУ потеряли 185 боевиков при атаках в ДНР

Российские военные нанесли удары по подразделениям и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Раздоловки, Николаевки и Клещеевки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
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