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Соблюдайте указанные правила и тогда сможете быстро, качественно и главное безболезненно для деревьев и кустарников, проводить процедуру их обрезки

Соблюдайте указанные правила и тогда сможете быстро, качественно и главное безболезненно для деревьев и кустарников, проводить процедуру их обрезки

﻿﻿В преддверии зимы все деревья и кустарники нуждаются в повышенном внимании к себе. Чтобы они смогли безболезненно пережить грядущие холода, необходимо их определенным образом подготовить.

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