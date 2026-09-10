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Ивановские новости

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Колония взыскивает с бывшего заключённого 71 тысячу рублей в Ивановской области

Колония взыскивает с бывшего заключённого 71 тысячу рублей в Ивановской области

Отказавшись от работы в колонии, бывший заключённый теперь должен вернуть более 71 тысячи рублей, потраченных на его содержание.

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