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Аргументы и Факты

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Новейшее оружие-призрак изменило ход СВО: главная новость СВО 12 сентября

Новейшее оружие-призрак изменило ход СВО: главная новость СВО 12 сентября

В зоне специальной военной операции ВС РФ начали применять новейший барражирующий боеприпас «Дань-Т», который уже успел стать настоящей головной болью для украинских военных.

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