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Арзамасцев перешел в «Буран». Защитник провел 657 матчей в КХЛ

Соглашение 30-летнего игрока с воронежским клубом ВХЛ рассчитано на один сезон.  По данным журналиста Дмитрия Лукашова, в нем есть пункт о расторжении, если игроку поступит предложение от клуба, выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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