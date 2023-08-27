Арзамасцев перешел в «Буран». Защитник провел 657 матчей в КХЛ

Соглашение 30-летнего игрока с воронежским клубом ВХЛ рассчитано на один сезон. По данным журналиста Дмитрия Лукашова, в нем есть пункт о расторжении, если игроку поступит предложение от клуба, выступающего в Фонбет Чемпионате КХЛ.