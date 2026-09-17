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Адвокат Шевцова: переписка в мессенджере считается подтверждением долга

В суде переписка в мессенджере может стать подтверждением долга, особенно если в сообщениях человек прямо признает, что занимал деньги и обещает их вернуть.

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