Кузьминки

19 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Издалека пищуху можно отличить на стволе от поползня по манере перемещаться по стволу: пищуха это делает снизу вверх,...Фотограф-натурали...
  • Владимир
    Хорошо.Будет где с дороги отдохнуть.К прилету лесных ...

Волонтер рассказал, какие вопросы интересуют будущих контрактников в Москве

Волонтер рассказал, какие вопросы интересуют будущих контрактников в Москве

Для оформления добровольцам потребуется ряд документов Граждан, которые приходят в единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, чаще всего интересуют вопросы, связанные с заполнением анкет, проинформировал один из волонтеров пункта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх