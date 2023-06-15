Волонтер рассказал, какие вопросы интересуют будущих контрактников в Москве

Для оформления добровольцам потребуется ряд документов Граждан, которые приходят в единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, чаще всего интересуют вопросы, связанные с заполнением анкет, проинформировал один из волонтеров пункта.
Для оформления добровольцам потребуется ряд документов Граждан, которые приходят в единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве, чаще всего интересуют вопросы, связанные с заполнением анкет, проинформировал один из волонтеров пункта.
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