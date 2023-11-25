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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Казарцев после ВАР назначил пенальти в ворота «Локо» на 102-й минуте – Морозов рукой прижал мяч к боку Гапонова. Гарре сделал счет 3:3

Казарцев после ВАР назначил пенальти в ворота «Локо» на 102-й минуте – Морозов рукой прижал мяч к боку Гапонова. Гарре сделал счет 3:3

Команды сыграли вничью со счетом 3:3 в 16-м туре Мир РПЛ. В концовке встречи самарцы уступали с разницей в два мяча, но отыграли один гол на 94-й минуте.

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