В Приморье двоих человек осудили за распространение туберкулёза в школе

Суд в Приморском крае приговорил к тюремным срокам местного предпринимателя и сотрудницу пищеблока по делу о заражении туберкулёзом 12 учащихся местной школы, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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