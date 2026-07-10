Empery Digital за последние два месяца продала 1400 BTC примерно за $87,1 млн. и направит вырученные средства на финансирование расширения своей ИИ-инфраструктуры, погашение долгов и покрытие юридических расходов.
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