Голливудская актриса Анджелина Джоли спровоцировала слухи о своем банкротстве, выставив на продажу любимый винтажный автомобиль Ferrari 250 GT Coupé Pininfarina 1954 года стоимостью $1,3 млн (около 126 млн рублей), пишет Radar.
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