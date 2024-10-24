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Мода и Шоу-бизнес

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Анджелина Джоли спровоцировала слухи о своем банкротстве

Голливудская актриса Анджелина Джоли спровоцировала слухи о своем банкротстве, выставив на продажу любимый винтажный автомобиль Ferrari 250 GT Coupé Pininfarina 1954 года стоимостью $1,3 млн (около 126 млн рублей), пишет Radar.

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